Рафаэль Надаль вновь обыгрывает Доминика Тима в финале Ролан Гарроса и в 12-й раз берет трофей грунтового мейджора.

(2) Рафаэль Надаль - (4) Доминик Тим - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1
12-й трофей на Ролан Гарросе и побитий, таким образом, казалось бы, вечный рекорд Маргарет Корт, которая побеждала на домашнем турнире Большого Шлема 11 раз. 18-й титул на мейджорах. И вот, отставание от Роджера Федерера по этому показателю кажется не таким уже и критичным. Рафаэль Надаль и так никому и ничего не должен доказывать, но сегодня он в очередной раз показал, что статус грунтового короля вакантным не будет в ближайшее время, так точно.
Доминик Тим, конечно, провел фантастический турнир. Австриец и немного буксовал в начале пути, и отлично набирал обороты, что в итоге позволило ему выйти на пик и вытащить просто сумасшедший полуфинал против Новака Джоковича. Да и титульный матч в этом году Доминик провел в разы лучше, чем в прошлом. Была борьба, была, некоторое время, и интрига. Результат, правда, не поменялся, если, конечно, за такое изменение не принимать выигранный Тимом сет.
В начале финального матча теннисисты выбрали не то чтобы запредельный, но вполне солидный темп. Подачи держались у обоих спортсменов довольно уверенно, как неожиданно Тим прервал эту стабильность. Доминик сумел оформить брейк со счета 30:0 в пользу Надаля на его же подаче. Были в этом гейме и неточности в исполнении самого Рафы, но и австриец не отсиживался в глухой обороне. Например брейк-поинт Доминик заработал отличным обратным кроссом, ну а реализовал его попросту загоняв соперника по корту и завершив комбинацию отличным смэшем.
Рафа тут же отыгрался. Надаль мог и брейк под ноль оформить, но один мяч с тройного брейк-поинта Доминик таки отыграл. Испанец следом с боями защитил собственную подачу, отыгравшись с брейкового мяча, а затем и второй подряд успех на приёме оформил. Сразу после этого Рафаэль успешно подал на сет и вот так лихо перевернул партию, в которой лидерство первым захватил соперник.
Второй сет прошёл при более чем явном перевесе подающей стороны. Тим и вовсе первое очко на приёме выиграл лишь в середине партии, правда и у Надаля достижения в геймах соперника были отнюдь не впечатляющими. Единственным логичным исходом сета казался тай-брейк, но в последний момент дрогнул действующий чемпион. Рафаэль при подаче на тай наошибался по полной программе. Нет, Надаль лупил в коридор или за заднюю линию далеко не из элементарных ситуаций, но в столь важный момент таких ошибок стоило бы избегать. В итоге Доминик собирает эти неточности, берет подачу Рафы и впервые берет у испанца сет на Ролан Гарросе.
Надаль этот тревожный звоночек воспринял очень правильно. В следующем сете Рафа не отдал Доминику вообще ни одного розыгрыша на своей подаче. Но проблемы Тима усугубились ещё и тем, что у него полностью расклеилась игра ещё и в собственных геймах. Первую же подачу в сете австриец отдал сопернику под ноль, затем позволил Рафаэлю и второй подряд брейк оформить. Даже получив такой перевес испанец не остановился. Да, гейм престижа Доминику Рафа позволил взять, но точку в партии Надаль поставил ещё одним, уже третьим по счету за сет брейком.
Если судить только по счету, то может показаться, что в четвёртом сете Рафаэль продолжил громит соперника. Но нет, Доминик в борьбу вернулся. Тим имел отличные шансы на успех в парочке геймов на приёме, но вместо этого дважды упустил собственную подачу. Да, в борьбе, да, не безвольно. Но факт остаётся фактом - Рафаэль Надаль уверенно берет сет и становится 12-кратным победителем Открытого Первенства Франции.
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