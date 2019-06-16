Элисон Риске спасает финал турнира в Хертогенбосе против Кики Бертенс и становится триумфатором соревнований.

Элисон Риске - (1) Кики Бертенс - 0:6, 7:6(3), 7:5
Кики уверенно начала матч, отвесила сопернице полноценную баранку в стартовой партии и вела с брейком - 4:1 во втором сете. Риске отыгралась, но в концовке партии Бертенс заработала сразу 5 матч-боллов на приёме, но не смогла реализовать ни один из них. В итоге Элисон выиграла вторую партию на тай-брейке.
В решающем отрезке матча Бертенс снова повела с брейком, но Элисон смогла отыграться, а в самой концовке сета ещё раз отличилась на приёме. Этим брейком Элисон Риске и поставила победную точку в финальном матче соревнований в Хертогенбосе.
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