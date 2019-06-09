Томми Робредо выигрывает Челленджер в Познани.

Испанский теннисист Томми Робредо выигрывает соревнования категории Челленджер в польском городе Познань. В финале турнира Томми добился волевой победы над немецким спортсменом Рудольфом Моллекером, занимающим 173-ю строчку текущего мирового рейтинга. Робредо проиграл стартовый сет, хотя вёл в его дебюте с брейком. Но в двух последующих партиях испанец добился побед и за 2 часа и чуть более чем 10 минут игрового времени оформил первый в этом сезоне титул.
Томми Робредо - (13) Рудольф Моллекер - 5:7, 6:4, 6:1
Для Томми Робредо титул в Познани стал шестым на уровне Челленджеров. Примечательно, что у Томми в активе 12 трофеев на турнирах ATP.
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