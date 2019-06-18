Мария Шарапова успешно вернулась на корт и выиграла свой первый почти за полгода матч.

(WC) Мария Шарапова - Виктория Кузмова - 7:6(8), 6:0
Пусть Мария Шарапова перед стартом турнира на Мальорке и уверяла поклонников в том, что она полностью восстановилась после травмы и на данный момент её ничего не беспокоит, опасения, естественно, присутствовали. Во-первых, травма Маши уже давно превратилась в хроническую, так что стопроцентной уверенности в её залечивании не может быть даже у самой спортсменки. Во-вторых, полугодовой простой её может не давать о себе знать. Форму перед Уимблдоном необходимо набирать в ускоренном режиме, а потому хоть пару матчей на Мальорке выиграть необходимо. А стартовая соперница, выпавшая волей жребия, простой называться точно не могла.
Мария начала встречу достаточно спокойно и воспользовалась первым же брейк-поинтов в стартовом гейме на приёме. Правда, развить успех не получилось - Кузмова оформила моментальный обратный брейк, воспользовавшись, откровенно говоря, провальным геймом в исполнении Шараповой на собственной подаче.
О вводе мяча в игру в исполнении Марии поговорить хочется отдельно. Все таки на траве этот компонент выходит на первый план, да и проблемы у россиянки с ним возникают стабильно. Так вот сегодня ни радоваться, ни особо огорчаться по этому поводу не пришлось. Мария показала относительно средний процент попадания первым мячом, который чуть не дотянул до показателя в 60-%. Если первая подача проходила, Шарапова с огромной долей вероятности выигрывала розыгрыш. Если нет - возникали варианты и ими, как минимум в стартовой партии Кузмова пользовалась неплохо.
Не обошлось и без дежурных двойных ошибок. Их количество не стало двузначным, что для такого сложного матча уже хорошо. А если серьёзно, то двойные Маше, конечно, мешали, но 7 оплошностей - показатель не критичный. 6 двойных, кстати, припали на стартовый сет, в котором велась отчаянная борьба. Во второй партии подача Шараповой работала почти без перебоев.
Итак, после того, как Виктория быстро отыграла брейк, игра перешла в спокойное русло, в котором каждая из теннисисток спокойно брала собственные подачи. Всплеск эмоций возник в концовке партии, когда Шарапова неожиданно не смогла подать на тай-брейк. Кузмову получила отличный шанс взять партию, но не воспользовалась им - Мария тут же оформила обратный брейк. Тай получился на удивление ровным и боевым, но в самой его концовке Мария оказалась чуть стабильнее и выиграла со счётом 10:8.
Ну а во втором сете Мария ни о какой борьбе сопернице даже не позволила мечтать. Шарапова начала партию с брейка под ноль, да и в целом действовала в разы лучше словацкой теннисистки. На своей подаче Маша не отдавала вообще ничего, на приёме работала так же практически идеально. В итоге, более чем заслуженная баранка и победа в первом почти за полгода матче.
Во втором раунде соревнований на Мальорке Мария Шарапова сыграет с победительницей матча между первой ракеткой турнира Анжелик Кербер и бельгийской теннисисткой Исалин Бонавентюр.
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