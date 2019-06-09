Марта Костюк разгромно уступила в финале соревнований в Торуне.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела взять трофей на соревнованиях категории ITF с призовым фондом в 60 тысяч долларов в польском городе Торунь. В финале турнира Марта фактически без борьбы уступила представительнице Словакии Ребекке Шрамковой, занимающей на данный момент 198-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Костюк сумела выиграть всего 3 гейма. На то, чтобы оформить титул в Торуне Шрамковой понадобилось чуть более 55 минут игрового времени.
Ребекка Шрамкова - Марта Костюк - 6:1, 6:2
Выход в финал соревнований в Торуне позволил Марте Костюк не просто вернуться в топ-200 мирового рейтинга, но и закрепиться в двухсотке сильнейших теннисисток мира.
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