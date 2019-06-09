воскресенье, 9 июня 2019 г.

Сергей Стаховский уступил в финале квалификации турнира в Штутгарте.

Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификацию соревнований ATP-250 в немецком Штутгарте. В финале отбора, украинский теннисист, получивший на предварительной стадии турнира 7-й номер посева, в трех сетах уступил представителю Хорватии Виктору Галовичу, занимающему 194-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче хорватскому спортсмену понадобилось чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.


Виктор Галович - (7) Сергей Стаховский - 6:4, 2:6, 6:4

 Соперник Виктора Галовича по стартовому кругу основной сетки соревнований в Штутгарте определится чуть позже - после окончания всех матчей квалификации.

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о 16:19
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