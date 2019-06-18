вторник, 18 июня 2019 г.

Сергей Стаховский добивается волевой победы на старте основной сетки турнира в Галле.

Сергей Стаховский, который стартовал на соревнованиях в немецком Галле с сита квалификации, успешно начал борьбу в основной сетке турнира. В первом раунде украинский теннисист обыграл обладателя wild card немца Рудольфа Моллекера, занимающего 152-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стаховский в самом начале матча упустил собственную подачу, что и стоило ему всей стартовой партии. Второй сет украинец оставил за собой на затяжном тай-брейке, по ходу которого пришлось отыгрывать матч-болл у соперника, а вот в решающем отрезке матча Сергей владел уже весьма солидным перевесом. На победу в матче Сергей Стаховский потратил чуть более двух часов и 20 минут игрового времени.


(Q) Сергей Стаховский - (WC) Рудольф Моллекер - 3:6, 7:6(8), 6:2

 Во втором раунде турнира в Галле Сергей Стаховский сыграет с французом Пьером-Югом Эрбером.

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о 17:09
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