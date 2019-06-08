Сергей Стаховский успешно стартовал в квалификации соревнований в Штутгарте.

Сергей Стаховский выходит в финал квалификации соревнований категории ATP-250 в немецком Штутгарте. На старте отбора украинский теннисист, получивший на предварительной стадии турнира 7-й номер посева, в двух партиях переиграл испанца Адриана Менендеса-Масейраса, занимающего 150-ю строчку текущего мирового рейтинга. Победу Стаховскому принесли поздние брейки в каждом из сетов противостояния. На выход в финал квалификации соревнований в Штутгарте Сергей Стаховский потратил чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(7) Сергей Стаховский - Адриан Менендес-Масейрас - 6:3, 6:4
Теперь за выход в основную сетку соревнований в Штутгарте Сергей Стаховский поспорит с победителем матча между Брайдоном Шнуром и Виктором Галовичем.
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