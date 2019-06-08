Доминик Тим в пяти сетах обыгрывает Новака Джоковича в полуфинале Ролан Гарроса.

(4) Доминик Тим - (1) Новак Джокович - 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5
Таким образом уже завтра в финале Ролан Гарроса - 2019 Доминик Тим сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Стоит отметить, что эти же спортсмены разыграли между собой титул на прошлогоднем грунтовом мейджоре. Тогда, довольно уверенную победу в финале одержал Рафа.
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