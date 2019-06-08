суббота, 8 июня 2019 г.

Доминик Тим в пяти сетах обыгрывает Новака Джоковича в полуфинале Ролан Гарроса.

Австрийский теннисист Доминик Тим становится вторым финалистом грунтового Турнира Большого Шлема. В борьбе за выход в титульный матч Ролан Гарроса - 2019 Доминик в пяти партиях обыграл лидера текущего мирового рейтинга серба Новака Джоковича. Встречу, которая началась ещё вчера, несколько раз приходилось прерывать из-за дождя. В итоге Доминик добился тяжелейшей победы, на которую ему понадобилось около 4 часов и 20 минут чистого игрового времени.


(4) Доминик Тим - (1) Новак Джокович - 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5

 Таким образом уже завтра в финале Ролан Гарроса - 2019 Доминик Тим сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Стоит отметить, что эти же спортсмены разыграли между собой титул на прошлогоднем грунтовом мейджоре. Тогда, довольно уверенную победу в финале одержал Рафа.

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о 17:35
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