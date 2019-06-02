Маркета Вондрусова становится четвертьфиналисткой Ролан Гарроса.

Чешская теннисистка Маркета Вондрусова пробивается в 1/4 финала грунтового Турнира Большого Шлема. В матче четвёртого круга Ролан Гарроса - 2019 Маркета буквально разгромила 12-ю ракетку парижского мейджора представительницу Латвии Анастасию Севастову. Вондрусова уверенно повела с брейком в самом начале матча. Севастова попыталась вернуться в борьбу, отыграла упущенную подачу, но со счета 2:3 проиграла 9 геймов подряд. Таким образом Вондрусова с баранкой во второй партии оформила итоговую победу, на которую ей понадобилось даже чуть менее часа игрового времени.
Маркета Вондрусова - (12) Анастасия Севастова - 6:2, 6:0
Теперь в 1/4 финала Ролан Гарроса Маркета Вондрусова сыграет с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.
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