Александр Зверев не без труда выигрывает стартовый матч в Галле.

(2) Александр Зверев - Робин Хаазе - 6:4, 7:5
В стартовой партии Зверев сыграл может не так ярко, но максимально эффективно. К середине сета Александр сумел вырваться вперёд с брейком, с боями защитил следующий собственный гейм, который ему пришлось спасать с двойного брейк-поинта у соперника, но в итоге удержал свой перевес до конца партии. У немца даже был шанс упрочить лидерство, но брейковым мячом Зверев не воспользовался.
А вот вторую партию Александру пришлось, буквально, вырывать зубами. Хаазе отличился на приёме уже в самом дебюте этого отрезка матча. Зверев вполне мог отыграться моментально, но упустил двойной брейк-поинт. В следующем гейме на приёме Александр и вовсе не реализовал тройной брейковый мяч, но с четвертой попытки таки восстановил равновесие в счёте.
Вообще стоит отметить, что по ходу второго сета шансы на приёме у обоих теннисистов возникали регулярно. Довольно быстро Робин восстановил свой перевес в счёте, заработал сет-болл на приёме, упустил его и вышел подавать на партию. И вот в этот момент Зверев организовал настоящий камбек. Немец оформил 2 брейка подряд и уже сам получил возможность подавать на победу в сете и во всем матче целиком. Гейм взять удалось не так уж и просто, но отыграв 2 брейк-поинта Александр с задачей справился.
Во втором раунде соревнований в Галле Александр Зверев сыграет с американским теннисистом Стивом Джонсоном.
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