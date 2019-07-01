понедельник, 1 июля 2019 г.

Кевин Андерсон уверенно стартовал на Уимблдоне - 2019.

Прошлогодний финалист Уимблдона представитель ЮАР Кевин Андерсон уверенно стартовал  на текущем травяном Турнире Большого Шлема. В матче первого круга Кевин в трех партиях обыграл француза Пьера-Юга Эрбера, занимающего на данный момент 39-ю строчку мирового рейтинга. Андерсону удалось удержать все собственные подачи, хоть соперник и добрался сразу до 7-ми брейк-поинтов за матч. Сам же Кевин 4 раза отличился на приеме. На победу в противостоянии Кевин Андерсон потратил чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.


(4) Кевин Андерсон - Пьер-Юг Эрбер - 6:3, 6:4, 6:2

Казалось, что прошлогоднему финалисту травяного мейджора откровенно не повезло с сеткой на текущем Уимблдоне. Да, Кевин Андерсон, благодаря уникальным правилам британского турнира, получил высокий 4-й номер посева, но уже на старте ему выпало играть против крайне непростого Пьера-Юга Эрбера, оказавшегося буквально на грани попадания в посев. А учитывая довольно продолжительный простой у представителя ЮАР и не слишком серьезные достижения после возвращения на корт, француз, казалось, мог создать Кевину проблемы.

Матч, как раз, и начался с тяжелейшего гейма для Андерсона. Он проиграл 3 стартовых розыграша на собственной подаче, но смог отыграться с тройного брейк-поинта и вытащить гейм. В целом, по ходу матча в важнейшие моменты Кевин удивительным образом собирался - представитель ЮАР отыграл все 7 брейк-поинтов, заработанных Эрбером.

Довольно быстро Андерсон и сам добрался до тройного брейк-поинта на приеме, но отнесся к этому перевесу Кевин куда более ответственно. С первой же попытки 4-й номер посева оформил брейк и удержал этот перевес до самого завершения партии. Шансов отыграться у Пьера-Юга попросту не было - например, два последних гейма на собственной подаче в стартовом сете Андерсон выиграл под ноль.

Во втором сете Кевин сумел повести с брейком уже в самом дебюте. Через несколько минут Андерсон мог даже упрочить лидерство, но Пьер-Юг спас подачу с двух брейковых мячей. Француз вполне мог отыграться ближе к концовке партии, но сегодня реализовывать брейк-поинты у него не получалось категорически. Еще два отыгранных Андерсоном мяча - и уверенное завершение партии в свою пользу.

Третий сет снова начался с брейка в исполнении Кевина. На этот раз отыграться Эрбер мог достаточно быстро, но опять Андерсон удержал подачу с двух брейк-поинтов. Через несколько минут 4-й номер посева упрочил лидерство еще одним выигранным на приеме геймом и уже в этот момент судьба матча была решена - довести встречу до победы, имея перевес сразу в два брейка для Кевина Андерсона не стало проблемой.

Во втором раунде Уимблдона - 2019 Кевин Андерсон сыграет с победителем матча между Янко Типсаревичем и Йошихито Нишиокой.

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о 15:49
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