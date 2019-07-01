Виктория Азаренко справилась с Ализе Корне в первом раунде Уимблдона.

Виктория Азаренко - Ализе Корне - 6:4, 6:4
Если судить о форме Ализе Корне, с которой французская теннисистка подошла к Уимблдону, еще можно было по ее выступлениям на турнирах в Истборне и на Мальорке, то вот состояние Виктории Азаренко, по сути, оставалось загадкой. На траве в этом году Виктория провела лишь один матч (для сравнения у Корне их 6), в котором уступила еще одной француженке Каролин Гарсия. Пища для размышлений, конечно, присутствовала и на его основании, но с игровым тонусом у белорусской теннисистки могли быть вполне обоснованные проблемы.
Но удивительно, что именно Азаренко куда активнее начала встречу и сумела повести с брейком уже после стартового гейма. Виктория воспользовалась первым же брейк-поинтом в матче и ушла в отрыв. Спустя несколько минут белорусская теннисистка была просто обязана увеличивать свой перевес в счете, но Корне чудом спаслась сначала с тройного брейк-поинта, а потом и еще один брейковый мяч в том же гейме ликвидировала.
Ализе все никак не могла наладить четкую игру на собственных подачах и в следующем гейме француженка снова намучилась. На этот раз Виктория позволила сопернице уйти с двух брейк-поинтов. Вы что-то слышали о проблемах самой Азаренко? Нет, и правильно, потому что до середины стартовой партии их попросту не было. Но, достаточно неожиданно, Виктория забуксовала и доигралась до двойного брейкового мяча. С задачей отыгрыша белорусская теннисистка справилась, вот только за этим последовал сначала третий, а потом и четвертый брейковый мяч для Корне. С него Ализе и вернула упущенную подачу.
Следом за обратным брейком француженка впервые во встрече без особых проблем защитила собственную подачу, но развивать успех Азаренко ей просто не позволила. Вика лихо собралась, защитила под ноль собственный гейм, а потом и брейк оформила - Корне снова залихорадило и белорусская теннисистка воспользовалась первым же скрытым сет-боллом. Через несколько минут Виктория без труда подала на победу в первой партии.
Второй сет начался с еще одного брейка в исполнении Азаренко. Казалось бы, игра вполне может продолжиться по тому же сценарию, когда Корне бодается за каждый собственный гейм, но нет. Ализе неожиданно наладила игру и больше соперницу не подпускала даже к брейк-поинтам. Виктория тоже не пасла задних и свои подачи брала так же уверенно. Белорусская теннисистка в такой ситуации вполне могла себе позволить сконцентрироваться исключительно на своих геймах.
В последний момент Корне таки взорвалась. Не без помощи самой Вики француженка добралась до двойного брейк-поинта уже в тот момент, когда Азаренко вышла подавать на матч. Обострить игру получилось, но вот вернуться в борьбу Виктория сопернице не дала. Азаренко отыгралась со счета 15:40 и со второго матч-болла завершила поединок в свою пользу.
Во втором раунде Уимблдона Виктория Азаренко теперь сыграет с Айлой Томльянович, неожиданно разгромившей россиянку Дарью Касаткину.
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