Виктория Азаренко отдала всего 2 гейма своей сопернице по второму кругу Уимблдона.

Виктория Азаренко - Айла Томльянович - 6:2, 6:0
Даже учитывая полную разбалансированность Айлы Томльянович, а порой даже просто откровенно провальную игру в исполнении австралийской спортсменки, Виктория смогла сделать матч второго круга весьма занимательным и зрелищным. Да, наслаждаться пришлось действиями лишь одной из теннисисток. Но временами Азаренко показывала действительно фантастический уровень, который явно добавляет оптимизма поклонникам белорусской теннисистки.
Хотя, начался матч для Виктории действительно ужасно. Очень много ошибок было в действиях Азаренко в стартовых геймах встречи, так что вполне заслуженно Томльянович вырвалась вперед с брейком. Белорусская теннисистка настреляла слишком много ошибок, но все поменялось очень быстро. Упустив собственную подачу Вика завелась настолько, что моментально взвинтила темп и Томльянович посыпалась.
Айла действительно не справлялась с мощью, которую демонстрировала Виктория. Чуть ли не каждый гейм уходил в копилку белорусской теннисистки без какой-либо борьбы. Лишь при подаче Азаренко на стартовую партию, когда у нее уже был тройной сет-болл, Вика немного расслабилась и допустила пару невынужденных ошибок подряд. Но с третьей попытки она таки поставила точку в стартовом отрезке матча.
В начале второго сета не поменялось абсолютно ничего. Азаренко переигрывала оппонентку по всем статьям. Брейк под ноль, уверенно выигранный собственный гейм и еще одна взятая подача соперницы, на этот раз уже в довольно напряженной борьбе. Именно так Вика получила солидный перевес в дебюте партии. Томльянович в итоге смогла собраться. Австралийская теннисистка даже добралась до двойного брейк-поинта на подаче соперницы, но реализовать его не смогла.
Казалось, что Айла просто обязана размочить счет в матче, но австралийка умудриласть проиграть собственную подачу с пяти гейм-боллов, в том числи и с тройного. Воистину, счет 40:0 даже на траве ничего в женском теннисе не гарантирует. Понятно, что собраться Томльянович уже не смогла и Виктория Азаренко через несколько минут успешно подает на победу в противостоянии.
В третьем раунде Уимблдона Виктория Азаренко сыграет с победительницей румынского дерби между Симоной Халеп и Микаэлой Бузарнеску.
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