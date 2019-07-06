Эшли Барти уничтожила обладательницу wild card в третьем раунде Уимблдона.

Лидер текущего женского мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти без каких-либо проблем выходит в 1/8 финала Уимблдона - 2019. На стадии третьего круга Эшли разгромила британскую спортсменку Хэрриет Дарт, занимающую 182-ю строчку текущей классификации и стартовавшую в основной сетке турнира лишь благодаря wild card от организаторов. За весь матч Барти отдала сопернице всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов противостояния. На выход в четвертый круг Уимблдона Эшли Барти потратила даже менее 55 минут игрового времени.
(1) Эшли Барти - (WC) Хэрриет Дарт - 6:1, 6:1
За выход в четвертьфинал Уимблдона - 2019 Эшли Барти теперь поспорит с американской спортсменкой Элисон Риске, которая чуть ранее обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.
Стоит отметить, что победа в третьем раунде Уимблдона стала 15-й подряд для нынешней первой ракетки мира в туре.
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