Эшли Барти разгромила Алисон ван Эйтванк во втором раунде Уимблдона.

Лидер текущего мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти без проблем преодолела стадию второго круга травяного Турнира Большого Шлема. Практически без борьбы Эшли переиграла представительницу Бельгии Алисон ван Эйтванк, занимающую на данный момент 58-ю строчку женской классификации. Барти выиграла стартовый сет с перевесом в 2 брейка и уверенно лидировала по ходу второго отрезка матча. Подать на победу с первой попытке австралийке не удалось, но тут же подоспел еще один успех на приеме, которым она и поставила точку в противостоянии. На выход в третий раунд Уимблдона - 2019 Эшли Барти потратила даже чуть менее часа игрового времени.
(1) Эшли Барти - Алисон ван Эйтванк - 6:1, 6:3
В третьем раунде Уимблдона Эшли Барти сыграет с победительницей матча между Хэрриет Дарт и Беатрис Хаддад Майей.
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