Эшли Барти успешно стартовала на Уимблдоне - 2019.

Первый номер текущего женского одиночного мирового рейтинга австралийская спортсменка Эшли Барти уверенно преодолела стартовый раунд травяного Турнира Большого Шлема. В первом круге мейджора в Лондоне Эшли в двух партиях переиграла представительницу Китая Сайсай Чжэн, занимающую 43-ю позицию в табели о рангах WTA. В стартовой партии Барти быстро вырвалась вперед, упустила перевес, но быстро его восстановила в концовке сета. Второй отрезок матча Эшли провела в разы спокойнее и завершила его с преимуществом сразу в два брейка. На выход во второй раунд Уимблдона - 2019 Эшли Барти потратила чуть более часа с четвертью игрового времени.
(1) Эшли Барти - Сайсай Чжэн - 6:4, 6:2
Во втором раунде травяного Турнира Большого Шлема Эшли Барти сыграет с представительницей Бельгии Алисон ван Эйтванк.
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