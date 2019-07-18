Борна Чорич проигрывает на самом старте соревнований в Умаге.

2-й номер посева соревнований категории ATP-250 в Умаге местный теннисист Борна Чорич не сумел преодолеть уже стартовый для себя второй раунд турнира. В трех партиях Борна уступил итальянскому квалифайеру Сальваторе Карузо, занимающему на данный момент 125-ю строчку мирового рейтинга. После провального начала матча Борна, казалось бы, сумел вернуться в борьбу и даже оставил за собой вторую партию противостояния. Но в решающем отрезке Каррузо снова добился разгромной победы. На выход в четвертьфинал турнира в Умаге Сальваторе Карузо потратил 1 час и 45 минут игрового времени.
(Q) Сальваторе Карузо - (2) Борна Чорич - 6:2, 3:6, 6:1
В четвертьфинале соревнований в Умаге Сальваторе Карузо сыграет с представителем Аргентины Факундо Багнисом.
Напомним, что чуть ранее борьбу на турнире уже после стартового матча завершил лидер посева - итальянец Фабио Фоньини. Он не сумел доиграть встречу против своего соотечественника Стефано Травальи.
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