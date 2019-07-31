Пабло Куэвас проиграл стартовый сет, но в итоге разгромил Денниса Новака на старте турнира в Китцбюэле.

4-й номер посева соревнований в австрийском Китцбюэле уругваец Пабло Куэвас выходит в четвертьфинал турнира. В стартовом для себя матче второго круга Пабло в трех партиях обыграл местного спортсмена Денниса Новака, занимающего 119-ю строчку текущего мирового рейтинга. Деннис, получивший от организаторов wild card в основную сетку, сумел оставить за собой первый сет противостояния, уверенно выиграв тай-брейк. Но за две последующие партии австриец сумел взять всего 2 гейма, получив во втором отрезке матча полноценную баранку. На выход в четвертьфинал турнира в Австрии Пабло Куэвас потратил 1 час и 55 минут игрового времени.
(4) Пабло Куэвас - (WC) Деннис Новак - 6:7(1), 6:0, 6:2
В четвертьфинале соревнований в Китцбюэле Пабло Куэвас сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который чуть ранее уверенно переиграл немца Маттиаса Бахингера
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