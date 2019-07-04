Анжелик Кербер сложила полномочия чемпионки Уимблдона уже после второго круга текущего розыгрыша турнира.

Чемпионка Уимблдона-2018 немецкая теннисистка Анжелик Кербер не сумела преодолеть даже стадию второго круга на текущем травяном Турнире Большого Шлема. В трех партиях Анжелик, получившая в Лондоне 5-й номер посева, уступила лаки лузеру Лорен Дэвис из США. Кербер, казалось бы, уверенно выиграла стартовый сет - 6:2, но позволила сопернице оставить за собой вторую партию с тем же счётом. Вместо прогнозируемой борьбы в решающей партии Анжелик попросту сникла и взяла за сет всего 1 гейм. На сенсационную победу Лорен Дэвис потратила чуть менее 2 часов игрового времени.
(LL) Лорен Дэвис - (5) Анжелик Кербер - 2:6, 6:2, 6:1
В третьем раунде Уимблдона Лорен Дэвис сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро. Ну а Анжелик Кербер из за серьёзной потери очков уже точно вылетит из топ-10 мирового рейтинга и окажется не выше 12-й строчки.
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