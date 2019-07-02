вторник, 2 июля 2019 г.

Катерина Козлова не справилась с лаки-лузером на старте Уимблдона.

Катерина Козлова проигрывает уже на старте женских одиночных соревнований на травяном Турнире Большого Шлема. В матче первого круга Уимблдона - 2019 украинская теннисистка в двух сетах проиграла американке Лорен Дэвис, попавшей в основную сетку мейджора лишь в ранге лаки-лузера. На выход во второй раунд соревнований в Лондоне Лорен, занимающая 95-ю строчку текущего мирового рейтинга, потратила около часа с четвертью игрового времени.


(LL) Лорен Дэвис - Катерина Козлова - 6:3, 6:2

После достаточно уверенного начала поединка, когда Катерина смогла повести с брейком уже после стартового гейма на приеме, игра украинской теннисистки очень быстро разладилась. До конца первого сета Козлова умудрилась трижды упустить собственную подачу, что даже для женского тенниса на траве - результат удивительный.

Второй сет и вовсе начался с обмена брейками. Лорен дважды вырывалась вперед в счете, но Козлова находила в себе силы тут же вернуться в борьбу. Правда, концовку встречи украинская теннисистка снова провалила. Еще дважды Катерина проигрывает собственные геймы и позволяет Лорен шагнуть во второй раунд Уимблдона.

В нем американская теннисистка сыграет с победительницей матча между двумя немками - Татьяной Марией и 5-й ракеткой турнира и действующей чемпионкой Уимблдона Анжелик Кербер. 

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о 15:58
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