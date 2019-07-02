Катерина Козлова не справилась с лаки-лузером на старте Уимблдона.

(LL) Лорен Дэвис - Катерина Козлова - 6:3, 6:2
После достаточно уверенного начала поединка, когда Катерина смогла повести с брейком уже после стартового гейма на приеме, игра украинской теннисистки очень быстро разладилась. До конца первого сета Козлова умудрилась трижды упустить собственную подачу, что даже для женского тенниса на траве - результат удивительный.
Второй сет и вовсе начался с обмена брейками. Лорен дважды вырывалась вперед в счете, но Козлова находила в себе силы тут же вернуться в борьбу. Правда, концовку встречи украинская теннисистка снова провалила. Еще дважды Катерина проигрывает собственные геймы и позволяет Лорен шагнуть во второй раунд Уимблдона.
В нем американская теннисистка сыграет с победительницей матча между двумя немками - Татьяной Марией и 5-й ракеткой турнира и действующей чемпионкой Уимблдона Анжелик Кербер.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий