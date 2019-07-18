Пабло Куэвас не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Бостаде

Федерико Дельбонис - (3) Пабло Куэвас - 6:4, 6:4
В стартовой партии встречи Куэвас дважды вырывался вперед с брейком, но каждый раз Дельбонису удавалось очень быстро ликвидировать отставание. Более того, именно аргентинский теннисист в концовке первого сета сумел оформить третий брейк и благодаря ему отпраздновать успех в стартовом отрезке противостояния.
Второй сет Дельбонис начал просто ударно и сходу повел сразу с двумя брейками. Пабло сумел сократить отставание, но хоть до конца встречи и оставалось предостаточно времени, полностью выровнять ситуацию в счете уругвайский теннисист не сумел.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Бостаде Федерико Дельбонис сыграет с победителем матча между Элиасом Имером и Жоао Соузой.
Стоит отметить, что на турнире в Бостаде уже 3 первых номера посева завершили борьбу после стартового матча второго круга. До Куэваса свои первые матчи на турнире проиграли Кристиан Гарин и Фернандо Вердаско. Таким образом наивысший номер посева на данный момент имеет 4-я ракетка турнира Ришар Гаске из Франции, который чуть позже проведет свой стартовый поединок против австрийца Денниса Новака.
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