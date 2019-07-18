четверг, 18 июля 2019 г.

Пабло Куэвас не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Бостаде

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас завершает борьбу  на соревнованиях в Бостаде уже на стадии второго круга. Пабло, получивший в Швеции 3-й номер посева, в борьбе за выход в четвертьфинал турнира в двух партиях уступил представителю Аргентины Федерико Дельбонису, занимающему 70-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в поединке Дельбонис потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


Федерико Дельбонис - (3) Пабло Куэвас - 6:4, 6:4

В стартовой партии встречи Куэвас дважды вырывался вперед с брейком, но каждый раз Дельбонису удавалось очень быстро ликвидировать отставание. Более того, именно аргентинский теннисист в концовке первого сета сумел оформить третий брейк и благодаря ему отпраздновать успех в стартовом отрезке противостояния.

Второй сет Дельбонис начал просто ударно и сходу повел сразу с двумя брейками. Пабло сумел сократить отставание, но хоть до конца встречи и оставалось предостаточно времени, полностью выровнять ситуацию в счете уругвайский теннисист не сумел.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Бостаде Федерико Дельбонис сыграет с победителем матча между Элиасом Имером и Жоао Соузой.

Стоит отметить, что на турнире в Бостаде уже 3 первых номера посева завершили борьбу после стартового матча второго круга. До Куэваса свои первые матчи  на турнире проиграли Кристиан Гарин и Фернандо Вердаско. Таким образом наивысший номер посева на данный момент имеет 4-я ракетка турнира Ришар Гаске из Франции, который чуть позже проведет свой стартовый поединок против австрийца Денниса Новака.

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о 14:21
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