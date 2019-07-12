Новак Джокович в четырёх сетах переиграл Роберто Баутисту-Агута и стал первым финалистом Уимблдона.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович становится первым финалистом травяного Турнира Большого Шлема. В борьбе за выход в титульный матч Уимблдона Новак в четырёх партиях обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута, занимающего 22-ю строчку мужской классификации. Джокович за весь матч лишь однажды упустил собственную подачу, но это стоило ему целой второй партии встречи. В остальных сетах Новак полностью доминировал на корте и за 2 часа и 50 минут игрового времени оформил выход в финал Уимблдона.
(1) Новак Джокович - (23) Роберто Баутиста-Агут - 6:2, 4:6, 6:3, 6:2
В финале Уимблдонского турнира Новак Джокович сыграет с победителем матча между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.
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