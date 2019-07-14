Новак Джокович в фантастическом финале обыгрывает Роджера Федерера и становится чемпионом Уимблдона.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович становится победителем Уимблдона - 2019. В титульном матче Новак на тай-брейке пятой партии переиграл швейцарца Роджера Федерера, получившего в Лондоне 2-й номер посева. Джокович дважды вел по ходу матча по партиям, но Роджер каждый раз возвращался в борьбу. Более того, именно швейцарец подавал на победу в финале при счете 8:7 в решающем сете, но не реализовал двойной чемпионшип-поинт. В итоге судьба титула решилась на тай-брейке решающего сета, который проводится при счете 12:12. С двумя мини-брейками победу в нем оформил сербский теннисист. На победу в финале Новак Джокович потратил почти 5 часов игрового времени.
(1) Новак Джокович - (2) Роджер Федерер - 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3)
Новак Джокович в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон и в 16-й раз победил на Турнирах Большого Шлема.
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