Новак Джокович стартовал на Уимблдоне с победы над Филиппом Кольшрайбером.

(1) Новак Джокович - Филипп Кольшрайбер - 6:3, 7:5, 6:3
Вроде бы Филипп Кольшрайбер в последнее время не показывает впечатляющих результатов, а по ходу текущего сезона и вовсе не выиграл ни одного матча на траве, именно противостояние между немцем и Новаком Джоковичем называлось чуть ли не одним из самых любопытных на старте Уимблдона. Филипп, очевидно, вполне мог настроиться на настоящую битву, тем более, что быстрые корты Кольшрайбер любит. Ну а Джокович явно должен держать в голове правильное распределение сил на две недели, так что выжимать из себя больше необходимого уже на старте сербу явно не хотелось бы.
В итоге Филипп таки заставил Новака пусть и не слишком, но все таки напрячься. Настоящей баталии, затянувшейся на три-четыре часа не получилось, но в каждом сете, за исключением разве что концовки матча, Джоковичу приходилось сохранять концентрацию а иногда даже усиливать игру и отыгрываться.
Начался поединок с достаточно неожиданного брейка в исполнении немца. Из проигранной на самом старте встречи подачи Новак трагедию делать не стал и очень быстро не просто отыгрался, а и сам повел с геймом на приеме в активе. Кольшрайбер вполне мог прервать удачную серию соперника и отыграть отставание, но не воспользовался двойным брейк-поинтом в середине сета. Еще раз проблемы на подаче возникли у Филиппа ближе к завершению партии, но Джокович не реализовал сет-болл на приеме. Правда, через несколько минут лидер мирового рейтинга спокойно подал на победу в партии.
Второй сет, как это ни удивительно, снова начался с проигранной лидером посева подачи. И опять Новак собрался моментально и уже в следующем гейме на приеме праздновал успех. Помогал, правда, всеми силами и сам Кольшрайбер, который умудрился, например, в самый неподходящий момент допустить двойную ошибку, да и в цело действовал далеко не чисто.
Могло показаться, что уж в этой партии должен случиться тай-брейк. Но концовка сета прошла под диктовку серба. Сначала Джокович классно зацепился за подачу соперника, но отпустил Филиппа с тройного брейк-поинта. Немец в нужный момент расподавался, выдал пару эйсов, один из которых, правда, пришлось отвоевывать у судей с помощью hawk-eye. Как бы там ни было, с 0:40 и тройного скрытого сет-болла Кольшрайбер подачу выцарапал. Но уже в следующем собственном гейме Филипп снова забуксовал и на этот раз Джокович уже не упустил шанс на победу - в последний момент Новак оформил брейк и тут же под ноль подал на партию.
Всех, кто ожидал такой же незаурядной борьбы в третьем сете ожидало небольшое разочарование. Уже со второй половины партии Новак полностью захватил инициативу. Сначала, правда, Джокович уже почти традиционно отпустил соперника с нескольких брейк-поинтов. Зато потом Новак успел до конца матча оформить сразу два брейка. Никаких вопросов по поводу победителя встречи в этом отрезке уже быть попросту не могло.
Во втором раунде Уимблдона - 2019 Новак Джокович сыграет с американским теннисистом Денисом Кудлой. В своем стартовом матче на турнире он уверенно переиграл Малека Жазири из Туниса.
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