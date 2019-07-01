Стефанос Циципас проигрывает первый же матч на Уимблдоне - 2019.

Ещё одна громкая сенсация грянула уже в стартовый игровой день Уимблдона - 2019. Борьбу на травяном Турнире Большого Шлема после первого же матча завершил 7-й номер посева греческий теннисист Стефанос Циципас. В пяти партиях Стефанос проиграл итальянцу Томашу Фаббиано, занимающему 89-ю строчку текущего мирового рейтинга. Фаббиано вполне мог ставить победную точку в поединке на тай-брейке четвёртого сета, но упустил 2 матч-болла, в том числе и один на собственной подаче. Но Циципасу сил на полноценный камбек не хватило. В концовке решающей партии грек дважды упустил собственную подачу и позволил Томашу за 3 часа и чуть больше чем 20 минут игрового времени шагнуть во второй раунд Уимблдона.
Томаш Фаббиано - (7) Стефанос Циципас - 6:4, 3:6, 6:4, 6:7(8), 6:3
Во втором раунде травяного Турнира Большого Шлема Томаш Фаббиано сыграет с хорватом Иво Карловичем.
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