Роджер Федерер вполне комфортно оформил выход в третий раунд Уимблдона.

(2) Роджер Федерер - (WC) Джей Кларк - 6:1, 7:6(3), 6:2
Понятно, что объективных причин переживать за итоговый результат отчетного матча у поклонников Роджера Федерера попросту быть не могло. Да, на старте Уимблдона случилось недоразумение в виде проигранного Ллойду Харрису стартового сета. Да, бывали моменты по ходу того матча, когда процент попадания первым мячом у швейцарского теннисиста падал даже ниже 30-%. Но уровень Роджера воистину несоизмеримо выше нежели у 20-летнего британца получившего wild card в основную сетку турнира. Так что, даже с учетом всех вышеизложенных факторов, интриги в матче быть, наверное, не могло.
Роджер сразу же показал, кто на корте хозяин по игровому, а не географическому признаку. Федерер зацепился уже за стартовый гейм на подаче соперника и успешно повел в счете с брейком. Да, в середине сета был неприятный эпизод, когда у Кларка образовался двойной брейк-поинт, но швейцарец выпутался из этой ситуации, защитил подачу и тут же оформил еще один брейк. После него Роджеру оставалось лишь подать на партию, что швейцарский теннисист и сделал.
Во второй партии Федерер не то чтобы сбавил обороты, просто полностью сконцентрировался на собственной подаче. Смотрите сами на статистику - 100-% мячей с первого мяча Роджер оставил за собой. Забегая наперед отмечу, что в третьем сете этот показатель также остался идеальным. Просто фантастика. Ведь речь идет не о паре-тройке мячей. За две партии Федерер выиграл 30 из 30 розыгрышей на своей первой подаче. Стоит ли подчеркивать, что у Джея на приеме шансов попросту не было.
Во втором сете британец хоть держал свои геймы, дотянул до тай-брейка и даже повел на нем в счете с мини-брейком. Правда, этим Кларк лишь раззадорил Федерера, который до конца тая успел взять 3 розыгрыша на приеме. Ну а в третьей партии начала сбоить уже и подача самого британца. При отсутствии каких-либо шансов на приеме судьба встречи была решена уже после раннего брейка в исполнении Роджера, но швейцарец решил и точку в матче поставить выигранной подачей оппонента.
В третьем раунде Уимблдона Роджер Федерер сыграет с победителем матча между Люкой Пуйе и Грегуаром Баррером.
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