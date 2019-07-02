Роджер Федерер с неожиданно проигранным стартовым сетом обыгрывает первого соперника на Уимблдоне.

(2) Роджер Федерер - Ллойд Харрис - 3:6, 6:1, 6:2, 6:2
Довелось прочитать мысль о том, что Роджер Федерер проиграл стартовый сет на Уимблдоне - 2019 теннисисту, который вообще никогда не побеждал на травяном покрытии. Это, конечно, преувеличение. Харрис в 2017-м году преодолел стартовый раунд квалификации турнира в Анталье, обыграв россиянина Александра Кудрявцева. А в остальном, да, правда, больше побед на траве у Харриса и не наблюдается. Да и в целом на уровне профессионала представитель ЮАР сыграл на траве лишь 7 матчей. Не густо, скажем прямо.
Но даже это не помешало Харрису после стартового сета матча против Роджера Федерера погрузить половину мира, болеющую за швейцарского теннисиста в гробовое молчание. Вопрос, по сути, к первому сету был один: "Как?". Начал матч Федерер действительно немного вальяжно, так что тот факт, что до середины стартовой партии швейцарец ни разу не зацепился на приёме, удивлять не должен. Федерер был сконцентрирован на собственных ощущениях от игры, прислушивался к тому, как организм реагирует на нагрузки, вот и проспал собственный провал, которым лихо воспользовался Харрис.
После брейка в исполнении соперника Роджер, конечно же, проснулся, даже добрался до брейк-поинта в гейме, в котором Ллойд вышел подавать на сет. Но у Харриса не задрожали коленки от собственной наглости, гейм он удержал и оставил за собой первый сет матча.
Федерер был просто обязан среагировать. Так оно и случилось, в трех последующих сетах Харрис ровным счётом ничего не сумел показать и взял всего 5 геймов. Но удивляет другое, даже после второго сета, который Роджер выиграл буквально в одну калитку, у него в активе не было ещё ни одного эйса. Расподавался швейцарец лишь к началу четвертого сета. Как для следующих раундов - это слишком поздно.
В третьей партии, которую Федерер выиграл тоже достаточно уверенно, попрошу обратить внимание на процент попадания первым мячом. Нет, вам не показалось, он действительно составил 28-%, то есть Роджер попал первым мячом лишь 5 раз за всю партию. Для Харриса этого вполне хватило, но вот дальше такие спады могут очень дорого обойтись.
Есть ощущение, что Роджер просто решил набирать форму уже по ходу первой недели Уимблдона, а последние дни перед стартом турнира он посвятил тотальному отдыху. Тогда, подобный старт в Лондоне вполне объясним. Но насколько сработает такой подход к распределению сил в долгосрочной перспективе, узнаем лишь к концу следующей недели.
Во втором раунде Уимблдона - 2019 Роджер Федерер сыграет с британцем Джейем Кларком.
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