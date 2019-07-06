Роджер Федерер в трех сетах обыграл Люку Пуйе и вышел во вторую неделю Уимблдона.

(2) Роджер Федерер - (27) Люка Пуйе - 7:5, 6:2, 7:6(4)
После двух стартовых матчей с откровенными ноу-неймами, тем более с учётом того, какую местами невнятную игру Роджер в тех встречах показывал, поединка третьего круга можно было ожидать с некоторой опаской. Ведь Люка Пуйе - стабильный середняк, который недавно даже на место в топ-10 пробовал претендовать. Но, как показал отчетный матч, Федерер может прибавлять прямо пропорционально силе соперника. Сегодня швейцарец сыграл именно так, как того от него требовала ситуация.
В стартовой партии даже казалось, что именно Люка Пуйе имеет несколько больше шансов отличиться на приёме и повести в счёте. Именно француз заработал первый брейк-поинт в матче, но Роджер в середине партии отыгрался. Спас Федерер свою подачу и со скрытого сет-болла у соперника в самой концовке стартового сета. А уже через несколько минут 2-й номер посева и сам добрался уже до двойного и вполне настоящего, а не скрытого, сет-болла на приеме. Роджер воспользовался шансом куда эффективнее и оставил за собой партию.
Второй сет начался с откровенного провала в исполнении Пуйе. Француз умудрился дважды подряд проиграть собственную подачу и отпустил Федерера в такой отрыв, который в матчах с ним не отыгрывается в принципе. Тем более, что, как показалось, сам Роджер словил некоторый кураж и принялся экономить игровое время, затраченное на выход в четвертый раунд Уимблдона. Где-то может именно это и повлияло на то, что Люка одну упущенную подачу сумел ликвидировать. Но Федерер тут же встрепетнулся и даже успел до конца сета оформить еще один брейк, которым и поставил победную победу в партии.
Разгром во втором сете никак не повлиял на настрой Пуйе в дальнейшем, то есть в третьей партии Роджеру нужно было не добивать деморализованного соперника, а снова вгрызаться в каждое очко. Фактически до самого завершения сета ни одному из теннисистов так и не удавалось зацепиться за подачу соперника, но вот 12-й гейм мог стать ключевым, как и в начале матча. Роджер снова заработал сет-поинт на приеме, но на этот раз он был уже полноценным матч-боллом. Пуйе спасся, но этим лишь отсрочил поражение - на тай-брейке Федерер был идеален, а Люка дважды упустил розыгрыши со своей подачи.
Победа над Пуйе стала для Роджера 350-й на Турнирах Большого Шлема за карьеру. Теперь за выход в четвертьфинал Уимблдона - 2019 Роджер Федерер поспорит с итальянским теннисистом Маттео Берреттини, который в пяти партиях переиграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.
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