Фиона Ферро становится четвертьфиналисткой турнира в Лозанне.

Французская теннисистка Фиона Феррро продолжает успешные выступления на соревнованиях в Лозанне, где она добирается вот уже до четвертьфинальной стадии. В матче второго круга Фиона в трех сетах обыграла 4-ю ракетку турнира представительницу Румынии Микаэлу Бузарнеску. Ферро просто провалила стартовый сет встречи, выиграв за него всего 1 гейм. Дважды француженка уступала с брейком по ходу второй партии и даже позволила сопернице выйти подавать на матч. Бузарнеску точку во встрече поставить не сумела и вскоре проиграла тай-брейк второго сета. Ну а в третьей партии Микаэла не смогла дотянуть даже до него, хотя опять по ходу сета лидировала с брейком. На сложнейшую победу Фиона Ферро потратила почти 2 часа и 25 минут игрового времени.
Фиона Ферро - (4) Микаэла Бузарнеску - 1:6, 7:6(2), 7:5
В четвертьфинале соревнований в Лозанне Фиона Ферро сыграет с победительницей матча между Александрой Киик и Самантой Стосур.
Уже сейчас можно отметить, что до четвертьфинальной стадии турнира добралась всего одна сеянная теннисистка - 3-я ракетка соревнований француженка Ализе Корне.
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