Виктория Азаренко взяла всего 4 гейма у Симоны Халеп в третьем раунде Уимблдона.

(7) Симона Халеп - Виктория Азаренко - 6:3, 6:1
Понятное дело, что Виктории Азаренко нужно было в этом матче делать ставку на активные действия и мощные атаки. По-другому переиграть Халеп, даже на траве, достаточно сложно. Белорусская теннисистка именно такую атакующую стратегию на матч и выбрала, не изменила ей до самого завершения встречи, хотя порой казалось, что уже можно и экспериментировать. Проблема была в том, что невынужденных ошибок сегодня у Виктории было настолько много, что от Симоны больше ничего и не требовалось, кроме как положиться на стабильность и четкую отработку каждого мяча в обороне.
Если говорить языком цифр, то 33 невынужденные ошибки - это неприлично много для столь непродолжительной встречи. Симона больше половины выигранных за матч очков заработала именно на невынужденных соперницы. Но удивительнее даже другое. Виктория, которая всю игру старалась лететь вперёд и диктовать свои условия игры, не намного обошла румынскую теннисистку по виннерсам - 14 у Азаренко против 13 у Халеп. Перевес, мягко говоря, ни о чем, если в невынужденных все более чем очевидно - 33 против 9.
А ведь начало встречи не предполагало такого провального для Вики результата. После обмена выигранными на собственных подачах геймами, Азаренко очень неплохо зацепилась на приёме и именно своими активными действиями и острыми ударами заставляла Халеп раз за разом отвечать в сетку.
А через несколько минут Виктория позволила Симоне вернуться в борьбу за сет. Обратный брейк румынская теннисистка оформила после двойной ошибки Азаренко на брейк-поинте. Два следующих брейка Халеп сделала тоже не без посильной помощи соперницы, которая сыпала оплошностями, как говорится, на любой вкус и цвет.
Никаких изменений в игру Азаренко внести во втором сете не смогла. В начале партии Виктория с боями выиграла свою подачу, цеплялась на приёме и заработала 2 брейк-поинта, но... Не реализовала ни один из них и в итоге проиграла 5 геймов подряд.
Симона Халеп в четвёртом круге Уимблдона теперь сыграет с победительницей встречи между Кори Гауфф и Полоной Херцог.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий