Симона Халеп в двух непростых сетах обыграла Александру Саснович в первом раунде Уимблдона.

(7) Симона Халеп - Александра Саснович - 6:4, 7:5
А ведь наиграла белорусская теннисистка на выигранный второй сет в этом противостоянии. Наиграла, и не случись с Александрой откровенного спада в концовке партии, Симоне пришлось бы ой как не сладко. Вместо этого имеем настоящий камбек в исполнении румынской спортсменки, хотя на самом деле Саснович должна возложить вину за проигранную партию на саму себя - растерять такой солидный перевес еще нужно уметь.
Но давайте вернемся к хронологическому порядку изложения. Симона сумела начать отчетный поединок с брейка. Казалось бы, приятная мелочь, поскольку даже на травяном покрытии брейки в женском теннисе не такая уж и редкость. Но Александра так и не смогла ликвидировать это минимальное отставание, хотя времени у нее на это было предостаточно.
Напротив, в середине партии сама Симона вполне могла упрочить лидерство и второй раз отличиться на приеме, но Саснович спасла гейм с двойного брейк-поинта. Через несколько минут показывать характер пришлось самой Халеп - румынская теннисистка справилась и вытащила подачу с двух брейковых мячей. Еще разочек проблемы возникли у Симоны при подаче на победу в партии. Упустив двойной сет-болл Халеп дала сопернице возможность заработать еще один брейк-поинт, но и он так и остался в графе нереализованных. Ну а Симона с третьей попытки поставила точку в партии.
Второй сет Халеп снова начала с моментального брейка, но на этот раз Саснович не просто моментально отыгралась, а и выцарапала следующую собственную подачу с трех брейковых мячей. К середине партии белорусская теннисистка даже вырвалась вперед с брейком, повела со счетом 5:2, но... Буквально провалила подачу на партию, проиграв ее под ноль.
Еще один шанс перевести встречу в решающий отрезок Саснович упустила на приеме - Александра не реализовала полноценный сет-болл. А через несколько минут случилась вторая подряд проигранная под ноль подача в исполнении белорусской спортсменки. После этого Александра расклеилась окончательно и даже не попыталась помешать Симоне подать на победу в матче - еще один гейм под ноль и румынская теннисистка выходит во второй раунд Уимблдона.
В нем Симона Халеп сыграет с победительницей матча между еще одной представительницей Румынии Микаэлой Бузарнеску и американкой Джессикой Пегулой.
Но вот смущать болельщиков Симоны может не только трудный матч на старте турнира, сколько очередные проблемы со здоровьем. Во время послематчевого интервью Халеп призналась, что в одном из эпизодов поскользнулась и почувствовала неприятные болевые ощущения. Так что впереди у румынской теннисистки консультации с врачами...
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий