Элина Свитолина разгромно уступила Симоне Халеп и не сумела выйти в первый финал на Уимблдоне.

(7) Симона Халеп - (8) Элина Свитолина - 6:1, 6:3
Наверное излишней активности в этом матче не стоило ожидать ни от одной из теннисисток. На кону для Симоны был первый в карьере финал Уимблдона, ну а Свитолина и вовсе впервые добралась до стадии 1/2 финала на Турнирах Большого Шлема, так что спортсменки имели полное право на то, чтобы провести встречу с позиции осторожности. Элина действительно не сильно старалась захватывать инициативу, а вот Халеп провела встречу непривычно остро. Румынская теннисистка атаковала, ходила к сетке, активно шла чуть ли не на каждый мяч и в итоге эти действия и позволили Симоне отпраздновать успех.
Стартовый сет, конечно, не должен был заканчиваться таким разгромом Свитолиной. В этой партии было несколько очень сложных и затяжных геймов. Элина в них на равных боролась с оппоненткой, но каждый раз концовку геймов чуть лучше и стабильнее проводила именно Симона. Матч начался, кстати, именно с такого боевого гейма на подаче румынской теннисистки. Халеп спасла подачу с трех брейк-поинтов, причем, что самое интересное, 2 из них Симона подарила украинке двойными ошибками.
Сложной получилась и первая в матче подача Свитолиной. Снова 3 брейк-поинта у принимающей стороны, но Элина выцарапать победу в гейме не сумела. Два стартовых гейма матча продолжались даже более 20 минут игрового времени. А вот дальше... Сначала Элина оформила обратный брейк под ноль. Украинская теннисистка бросилась отыгрываться, взяла инициативу в свои руки, активно поддавливала соперницу, что и позволило ей уверенно отличиться на приеме. Но со своей подачей у Свитолиной дела снова не сложились - в концовке гейма Элина выдала несколько ну совсем не оправданных ошибок, которые и позволили Симоне снова оказаться в роли лидера.
Халеп подкрепила брейк собственной выигранной подачей, а следом за ней и еще раз отличилась на приеме. На этот раз уже румынская теннисистка оформила брейк под ноль, после которого ей оставалось лишь подать на победу в партии. С этим у Симоны возникли проблемы, но в отчаянной борьбе с шестого сет-болла Халеп таки поставила точку в стартовой партии встречи.
Во втором сете Симона отыграла на собственной подаче просто идеально. Что и говорить, если за всю партию Свитолина сумела выиграть на приеме лишь 1 розыгрыш. Если до середины этого отрезка матча сама Элина тоже достаточно уверенно удерживала собственные подачи, то во второй половине партии украинская теннисистка просто посыпалась. Дважды Халеп смогла отличиться на приеме и, таким образом, оформить выход в первый в карьере финал на Уимблдоне.
В нем Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Сереной Уильямс и Барборой Стрыцовой. Ну а Элина Свитолина благодаря дебютному полуфиналу на Турнирах Большого Шлема в мировом рейтинге поднимется всего на 1 строчку - с понедельника украинская теннисистка станет 7-й ракеткой мира.
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