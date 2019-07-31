Джон Изнер уверенно преодолел стартовый раунд турнира в Вашингтоне.

Американец Джон Изнер, получивший на домашних соревнованиях категории ATP-500 в Вашингтоне 5-й номер посева, спокойно преодолел стартовый для себя второй раунд турнира. В нем Джон в двух партиях разобрался с представителем Польши Хубертом Гуркачем, занимающим 44-ю строчку текущего мирового рейтинга. В обоих партиях Изнер отпраздновал победу с минимальным перевесом в 1 брейк - 6:4. На выход в третий раунд турнира в Вашингтоне Джон Изнер потратил чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(5) Джон Изнер - Хуберт Гуркач - 6:4, 6:4
В третьем раунде соревнований в Вашингтоне Джон Изнер ждет победителя встречи между французом Бенуа Пэром и представителем Австралии Марком Полмансом.
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