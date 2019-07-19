Николас Харри разгромил Жереми Шарди на пути в полуфинал турнира в Бостаде.

Чилийский теннисист Николас Харри, получивший на соревнованиях категории ATP-250 в Бостаде 5-й номер посева, уверенно шагнул в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Николас в двух партиях обыграл француза Жереми Шарди, занимающего 80-ю строчку текущего мирового рейтинга. Борьбы в стартовом сете встречи не получилось - Харри уверенно выиграл дебютный отрезок матча с перевесом в 2 брейка. Уверенно чилиец начал и второй сет, но на этот раз после двух упущенных подач Шарди сумел собраться и даже сократить отставание в счете. Правда, на большее сил Жереми не хватило. На победу в матче Николас Харри потратил час с четвертью игрового времени.
(5) Николас Харри - Жереми Шарди - 6:1, 6:4
За выход в финал соревнований в Бостаде Николас Харри поспорит с победителем матча между Федерико Дельбонисом и Жоао Соузой.
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