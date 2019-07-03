Каролина Плишкова уверенно обыграла Монику Пюиг во втором раунде Уимблдона.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, получившая на Уимблдоне 3-й номер посева, продолжает успешные выступления на травяном Турнире Большого Шлема. В матче второго круга Каролина в двух партиях обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пюиг, занимающую 52-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете противостояния Плишкова вовсе отвесила сопернице полноценную баранку, да и во второй партии Каролина быстро повела с брейком. Пюиг попробовала вернуться в борьбу и даже помешала сопернице подать на победу в матче, но тут же чешская теннисистка оформила еще один брейк и поставила точку в поединке. На выход в третий раунд Уимблдона Каролина Плишкова потратила чуть более часа игрового времени.
(3) Каролина Плишкова - Моника Пюиг - 6:0, 6:4
В третьем раунде Уимблдона Каролина Плишкова сыграет с 28-й ракеткой турнира Шувей Сэ.
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