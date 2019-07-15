Катерина Козлова снялась с соревнований в Лозанне.

Украинская теннисистка Катерина Козлова, получившая на соревнованиях в швейцарской Лозанне 6-й номер посева, не примет участия в турнире. Буквально за час до начала поединка стартового круга против россиянка Варвары Грачевой Катерина приняла решение сняться с соревнований. Причины отказа Козловой от борьбы на турнире на данный момент не известны.
Катерину Козлову в основной сетке соревнований в Лозанне заменит лаки-лузер китаянка Синьюнь Хан.
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