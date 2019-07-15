понедельник, 15 июля 2019 г.

Виктория Кужмова уверенно стартовала на турнире в Бухаресте.

2-я ракетка соревнований категории WTA International в столице Румынии словацкая теннисистка Виктория Кужмова начинает выступления на турнире с уверенной победы. В двух партиях Виктория переиграла представительницу Словении Далилу Якупович, занимающую 145-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Кужмова отдала сопернице всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов противостояния. На победу в матче Виктория Кужмова потратила 1 час и 5 минут игрового времени.


(2) Виктория Кужмова - Далила Якупович - 6:2, 6:2

Примечательно, что в самом начале встречи именно Якупович сумела вырваться вперед с брейком, но в дальнейшем Кужмова более чем уверенно действовала на собственных подачах, да и в целом полностью перехватила инициативу. До конца стартовой партии Виктория сумела трижды отличиться на приеме. Еще 2 брейка словацкая теннисистка оформила во втором сете.

Во втором раунде соревнований в Бухаресте Виктория Кужмова сыграет с сильнейшей в противостоянии между местной теннисисткой Ириной Барой и одной из победительниц квалификации.

Отметим, что на турнире в Бухаресте сыграет украинская теннисистка Ангелина Калинина. Ее матч первого круга против 5-й ракетки соревнований немки Лауры Зигемунд состоится уже сегодня.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 15:45
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)