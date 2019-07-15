Виктория Кужмова уверенно стартовала на турнире в Бухаресте.

(2) Виктория Кужмова - Далила Якупович - 6:2, 6:2
Примечательно, что в самом начале встречи именно Якупович сумела вырваться вперед с брейком, но в дальнейшем Кужмова более чем уверенно действовала на собственных подачах, да и в целом полностью перехватила инициативу. До конца стартовой партии Виктория сумела трижды отличиться на приеме. Еще 2 брейка словацкая теннисистка оформила во втором сете.
Во втором раунде соревнований в Бухаресте Виктория Кужмова сыграет с сильнейшей в противостоянии между местной теннисисткой Ириной Барой и одной из победительниц квалификации.
Отметим, что на турнире в Бухаресте сыграет украинская теннисистка Ангелина Калинина. Ее матч первого круга против 5-й ракетки соревнований немки Лауры Зигемунд состоится уже сегодня.
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