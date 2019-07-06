суббота, 6 июля 2019 г.

Петра Квитова, не проиграв пока ни одного сета на Уимблдоне - 2019, выходит в 1/8 финала турнира.

Чешская теннисистка Петра Квитова, получившая на травяном Турнире Большого Шлема 6-й номер посева, уверенно выходит в 1/8 финала Уимблдона. На стадии третьего круга Петра в двух партиях обыграла польскую спортсменку Магду Линетт, занимающую 75-ю строчку текущего мирового рейтинга. Если практически в каждом гейме на подаче Магды велась ожесточенная борьба, то Квитова ни разу за весь матч не позволила сопернице добраться даже до брейк-поинтов. В итоге с тремя выигранными на приеме геймами Петра Квитова за 1 час и 10 минут игрового времени оформила выход в четвертый круг Уимблдона.


(6) Петра Квитова - Магда Линетт - 6:3, 6:2

Заметьте, слова о том, что практически в каждом гейме на подаче Магды Линетт велась ожесточенная борьба, не являются преувеличением. В первом же гейме встречи польской теннисистке пришлось спасаться с брейк-поинта. Через несколько минут Квитова оформила важнейший брейк, а под занавес стартовой партии Петра заработала 4 сет-болла на приеме, в том числе и тройной. Линетт, конечно, героически отыгралась со счета 0:40 и ту подачу удержала. Но цепляться на приеме у нее самой не получалось катастрофически, а потому Квитова тут же уверенно подала на победу в сете.

Все то же самое происходило на корте по ходу второй партии. Лишь один свой гейм Магда взяла уверенно, выиграв подачу под ноль. Но это было больше похоже на передышку от Квитовой. Петра к тому моменту уже вела с геймом на приеме в активе, а спустя еще несколько минут и второй брейк сумела оформить. После него оставалось лишь подать на матч, что чешская теннисистка и сделала.

В четвертом раунде Уимблдона Петра Квитова теперь сыграет с победительницей матча между Слоан Стивенс и Йоханной Контой.

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о 14:34
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