Петра Квитова, не проиграв пока ни одного сета на Уимблдоне - 2019, выходит в 1/8 финала турнира.

(6) Петра Квитова - Магда Линетт - 6:3, 6:2
Заметьте, слова о том, что практически в каждом гейме на подаче Магды Линетт велась ожесточенная борьба, не являются преувеличением. В первом же гейме встречи польской теннисистке пришлось спасаться с брейк-поинта. Через несколько минут Квитова оформила важнейший брейк, а под занавес стартовой партии Петра заработала 4 сет-болла на приеме, в том числе и тройной. Линетт, конечно, героически отыгралась со счета 0:40 и ту подачу удержала. Но цепляться на приеме у нее самой не получалось катастрофически, а потому Квитова тут же уверенно подала на победу в сете.
Все то же самое происходило на корте по ходу второй партии. Лишь один свой гейм Магда взяла уверенно, выиграв подачу под ноль. Но это было больше похоже на передышку от Квитовой. Петра к тому моменту уже вела с геймом на приеме в активе, а спустя еще несколько минут и второй брейк сумела оформить. После него оставалось лишь подать на матч, что чешская теннисистка и сделала.
В четвертом раунде Уимблдона Петра Квитова теперь сыграет с победительницей матча между Слоан Стивенс и Йоханной Контой.
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