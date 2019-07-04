Петра Квитова переиграла Кристину Младенович во втором раунде Уимблдона.

(6) Петра Квитова - Кристина Младенович - 7:5, 6:2
Нужно признать, что начало отчетного матча сложилось для Квитовой далеко не лучшим образом. Чешская теннисистка упустила уже стартовый гейм на собственной подаче и долгое время вообще не могла зацепиться на приеме. Первые шансы появились у Петры ближе к завершению партии, но Кристина выцарапала с трех брейк-поинтов сложнейший гейм и вскоре вышла подавать на сет.
Казалось, что Младенович с задачей справится. Но, заработав двойной сет-болл француженка занервничала и позволила сопернице отыграться. Ликвидировала Квитова и третий сет-поинт у Младенович, ну а сама с первого же брейк-поинта оформила важнейший успех на приёме и вернулась в борьбу за сет. Проблема была в том, что из этой борьбы после неудачной подачи на партию выпала сама Кристина, которая провалила следующую собственную подачу и в итоге не дотянула даже до тай-брейка.
Второй сет снова начался с проигранной Квитовой подачи, но на этот раз затягивать с отыгрышем чешская теннисистка не стала. Два брейка подряд и уже Петра ведёт в счёте. Под занавес матча Квитова и третий успех на приёме за партию успела оформить, так что победу Петры во втором сете можно назвать чуть ли не разгромной.
В третьем раунде Уимблдона - 2019 Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Амандой Анисимовой и Магдой Линетт.
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