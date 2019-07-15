Илья Марченко на двух тай-брейках обыграл Марселя Ильхана на старте Челленджера в Казахстане.

Илья Марченко успешно стартовал на соревнованиях категории Челленджер в столице Казахстана Нур-Султане. В матче первого круга турнира с призовым фондом в 135 400 долларов украинский теннисист в двух партиях переиграл представителя Турции Марселя Ильхана. В стартовой партии Марченко спасся с подачи соперником на сет, отыграв двойной сет-болл, ну а во втором сете уже сам Илья не сумел подать на победу в матче. В итоге в поединке было сыграно 2 тай-брейка, и на обоих Марченко добился успеха. На выход во второй раунд соревнований в Нур-Султане Илья Марченко потратил чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.
Илья Марченко - (WC) Марсель Ильхан - 7:6(3), 7:6(5)
Во втором раунде турнира в Казахстане Илья Марченко сыграет с 3-м номером посева австрийцем Себастьяном Офнером.
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