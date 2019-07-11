Илья Белобородько завершил борьбу на стадии четвертьфинала юниорского Уимблдона.

Украинский теннисист Илья Белобородько не сумел пробиться в полуфинал юниорского Уимблдона. На стадии 1/4 финала Илья в двух партиях уступил французу Гарольду Майо, получившему на турнире 17-й номер посева. Судьбу стартового сета решил единственный брейк в исполнении француза, а вот во второй партии Белобородько даже смог отыграть проигранную в самом начале сета подачу. Правда Майо очень быстро восстановил перевес в счете и удержал его до победного конца встречи. На выход в полуфинал юниорского Уимблдона Гарольд Майо потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(17) Гарольд Майо - Илья Белобородько - 6:4, 6:4
За выход в финал юниорского Уимблдона Гарольд Майо поспорит с победителем матча между Далибором Сврсиной и Карлосом Химено-Валеро.
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