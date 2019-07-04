Рафаэль Надаль в четырех сетах переиграл Ника Киргиоса и шагнул в третий раунд Уимблдона.

(3) Рафаэль Надаль - Ник Киргиос - 6:3, 3:6, 7:6(5), 7:6(3)
Ник Киргиос становится еще тем раздражителем для Рафаэля Надаля. Дело даже не в том, что австралиец успел нанести Рафе несколько достаточно болезненных поражений, например на том же Уимблдоне в 2014-м году, или на турнире в Акапулько уже по ходу текущего сезона. Дело и не в том, что Киргиос часто не держит язык за зубами и позволяет себе слишком много резких высказываний. Если бы это все Ник не выносил на корт, Надаль бы не обращал внимания на такие мелочи.
Но австралиец пытается превратить матч в шоу, у него другой темперамент, который заточен на создание entertainment`а. Трудяга Рафаэль такого просто не может принять. Хорошо это, или плохо, судить тоже не нам. У Киргиоса, если честно, слишком много поклонников как для его чисто игровых достижений. Значит такое поведение австралийца публике заходит.
Вернемся к чисто игровым аспектам отчетного матча. Киргиос вышел на игру, что называется, перезаряженным. Ник так сильно готовился к противостоянию, что просто поплыл на корте. Рафаэль моментально повел с брейком, отличившись уже в стартовом гейме на приеме, и очень спокойно, можно даже сказать с запасом, довел партию до победы. И ведь подача Надаля в этом отрезке матча была далеко не идеальной, первый мяч проходил лишь чуть более чем в половине случаев, но даже до брейк-поинтов Киргиос не добрался.
В начале второго сета Ник таки показал зубы и сумел ответить сопернику быстрым брейком. Рафаэль, правда, мог отыграться моментально, но Киргиос ушел с двойного брейк-поинта. Один из своих геймов австралиец таки провалил, отдав его Рафе под ноль, но вернувшись в борьбу за сет Надаль тут же снова упустил собственную подачу. Через несколько минут Ник уже подавал на партию и успешно справился с задачей.
Два последующих сета были красивыми как в игровом плане, так и в плане любимого шоу Киргиоса. Но если говорить о сценарии развития событий в этих партиях, то тут все было как под копирку. Все время теннисисты уверенно выигрывали собственные подачи, не добираясь даже до брейк-поинтов на приеме. Ну а тай-брейки на голову собраннее и качественнее проводил Рафаэль.
Сегодня Рафу не вывело из себя ничего. Ни подачи с руки, ни фирменный "цирк", который устраивал Киргиос на корте. Да, испанец и сам порой очень бурно выплескивал эмоции, но в таких встречах это делать необходимо. Между прочим сегодня Рафаэль добился юбилейной 50-й победы на кортах Уимблдона. А в третьем раунде Надаля ждет еще более непростой соперник - француз Жо-Вильфред Тсонга.
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