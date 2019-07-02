Рафаэль Надаль не заметил Юичи Сугиту на старте Уимблдона.

(3) Рафаэль Надаль - (Q) Юичи Сугита - 6:3, 6:1, 6:3
Дивные вещи творились сегодня на Уимблдоне в матчах двух топовых теннисистов, которые фактически параллельно проходили на двух центральных кортах турнира. Примерно в то же время, когда Роджер Федерер сенсационно проиграл стартовый сет представителю ЮАР Ллойду Харрису, Рафаэль Надаль очень натужно начал встречу против представителя второй половины третьей сотни мирового рейтинга японца Юичи Сугиты.
Забегая наперед, стоит отметить, что у Рафы до проигранного сета дело не дошло. Но в начале поединка Надаль действительно испытывал серьёзные проблемы с собственной подачей. Уже в стартовом гейме Сугита оформил брейк, а через несколько минут ещё раз навязал Надаль борьбу и заработал тройной брейк-поинт.
Похоже, что такое начало поединка стало настоящим холодным душем для испанского теннисиста. Рафе пришлось собраться и он сумел чудом защитить собственный гейм со счета 0:40. Более того, через несколько минут у самого Надаля образовался тройной брейк-поинт. Юичи пытался повторить подвиг соперника и почти отыгрался, но с третьей попытки испанец вернул проигранную подачу. В концовке сета Рафаэль и ещё один брейк оформил, так что, пусть и с боями, но стартовая партия ушла в актив 3-го номера посева.
Описывать второй сет не вижу никакого смысла. Как ни старался Сугита, но даже банально сохранить лицо ему не удалось. За счастье был единственный выигранный гейм, который позволил Юичи избежать баранки в этой партии, хотя, честно говоря, Надаль на неё действительно наработал.
В начале третьей партии Рафа снова немного потрепал себе нервы, но на этот раз все ограничилось единственным брейк-поинтом у японца в стартовом гейме сета. В дальнейшем три гейма на своей подаче Рафаэль выиграл под ноль, так что о какой либо борьбе в его геймах не приходилось. Юичи же держался до последнего, но в итоге таки упустил свой гейм, после чего Надаль тут же подал на победу в матче.
Во втором раунде Уимблдона Рафаэль Надаль сыграет с австралийцем Ником Киргиосом. И этот матч, по мнению многих, станет центральным на всей стадии второго круга травяного Турнира Большого Шлема.
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