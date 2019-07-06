Рафаэль Надаль без труда справился с Жо-Вильфредом Тсонгой на пути в 1/8 финала Уимблдона.

(3) Рафаэль Надаль - Жо-Вильфред Тсонга - 6:2, 6:3, 6:2
На самом деле я очень не люблю выражения "сбитый летчик", но очень многие именно так называли соперников, с которыми пришлось встречаться Рафаэлю Надалю во втором-третьем раунде Уимблдона - 2019. Сначала был Ник Киргиос, который из-за целого вороха проблем, в первую очередь проблем со скверным характером и неумением сдерживать эмоции, оказался вне посева травяного Турнира Большого Шлема. Теперь, в третьем круге, матч против Жо-Вильфреда Тсонги - недавнего представителя топ-5 мирового рейтинга, который все никак не может вернуться хотя бы на пристойные места в двадцятке.
Киргиос Рафаэлю нервы, конечно, потрепал. Даже не выигранным сетом, а своим "фирменным" поведением на корте, которое даже такого сдержанного и воспитанного спортсмена, как Надаль, откровенно раздражает. У Тсонги с поведением все в полном порядке, а вот с игрой сегодня не сложилось категорически. Вроде бы у испанца никогда не было зубодробительной подачи, сносящей соперника с корта, а француз насобирал за весь матч всего 10 очков выигранных на приеме. Да, вам не послышалось - 10! То есть в среднем, чуть больше 3 розыгрышей за сет. Ни о каких брейках или даже брейк-поинтах в исполнении Жо-Вильфреда по такой игре и речи быть не могло.
Не хотелось бы говорить, что это был разгром, или вынос, но Рафаэль ровным счетом никаких шансов для Тсонги хотя бы сохранить лицо и эпизодически удерживать интригу в матче, не оставил. В стартовой партии Надаль очень быстро повел с брейком, а потом и второй раз отличился на приеме. В том гейме Жо-Вильфред подавал на то, чтобы остаться в сете, но даже это не позволило ему сыграть собранно. При счете "ровно" француз допустил двойную ошибку, ну а Рафаэль на первом же сет-болле красиво и неотразимо пробил в самую боковую линию.
Во второй партии, разве что, некоторое время на корте царило равновесие, хотя бы в счете. Нет, Рафаэль оборотов не сбавил. Он вообще, на удивление, ровно провел весь матч, ни разу не допустив даже минимального спада в игре. Просто Тсонга хоть немного прибавил и стал чуть лучше удерживать собственные геймы. В середине второй партии, правда, у Жо-Вильфреда снова случился провал, он допустил двойную ошибку на брейк-поинте и подарил, таким образом, испанцу единственный брейк в партии. Мог Рафа закончить ее чуть быстрее, но не воспользовался двумя сет-боллами на приеме. Ничего страшного не случилось и Надаль моментально под ноль подал на сет.
Не скажу, что Тсонга бросил бороться в третьем сете, но тут Надаль уже куражился как хотел - быстрый брейк, моментально увеличенный перевес и... двойной матч-болл в следующем гейме на приеме. Жо-Вильфред отыгрался и даже третий брейк-поинт в том гейме ликвидировал. Но, как вы сами понимаете, помешать Рафе подать на победу в матче Тсонга не мог никоим образом. Точку в поединке испанец поставил эффектным геймом под ноль.
Теперь в 1/8 финала Уимблдона Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча между Жоао Соузой и Даниэлем Эвансом.
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