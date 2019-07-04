Кеи Нишикори уверенно шагнул в третий раунд Уимблдона.

Японский теннисист Кеи Нишикори, получивший на травяном Турнире Большого Шлема 8-й номер посева, без проблем преодолел стадию второго круга Уимблдона. В нем Кеи в трех партиях переиграл местного спортсмена Кэмерона Норри, занимающего 55-ю строчку текущего мирового рейтинга. Если в двух стартовых сетах британец еще старался бороться с именитым соперником на равных, то в третьей партии он просто провалился, получив от Нишикори полноценную баранку. На выход в третий круг Уимблдона Кеи Нишикори потратил чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(8) Кеи Нишикори - Кэмерон Норри - 6:4, 6:4, 6:0
В третьем раунде Уимблдона - 2019 Кеи Нишикори сыграет с американцем Стивом Джонсоном.
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