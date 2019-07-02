Мария Шарапова за гейм до победы соперницы снялась со стартового матча на Уимблдоне.

Паулин Парментье - Мария Шарапова - 4:6, 7:6(4), 5:0, ret
Понятно, что сейчас только и разговоров будет о том, почему Мария Шарапова снялась с матча лишь в последний момент. Хотя проблемы со здоровьем у россиянки были видны невооруженным глазом по ходу всей третьей партии. Ещё перед началом решающего сета Маша вызвала на корт врача, подсказав таким образом сопернице план на партию. Парментье не стеснялась грузить россиянку именно под бекхенд, на что, в принципе, имела полное право. Мария отвечала слишком мягко, что и позволяло Паулин выдавать ударные отрезки, когда например в середине третьего сета за француженкой остались 14 из 15 последних розыгрышей.
Ну а Шарапова имела полное право попробовать зацепиться за матч. Игра была действительно настолько нервной и неровной, что та же Парментье могла посыпаться на ровном месте и именно этого ждала Мария. Да, при счёте 0:5 продолжать мучения уже не было никакого смысла. Спаслась таким образом от баранки? Возможно, а почему нет? Снова повторюсь, имела право, тем более что травма у россиянки не выдуманная, а вполне реальная. Усугублять её даже одним лишним геймом может быть слишком рискованно.
А ведь, по сути, Мария должна была заканчивать матч в двух партиях. Да, сеты эти были более чем боевыми, но именно Шарапова на исходе второй партии получила возможность подавать на матч. Хотя, на самом деле проблемы с собственной подачей у Шараповой стали возникать ещё в самом начале встречи. При этом именно россиянка первой отличилась на приёме, но вот удержать перевес не вышло - Парментье моментально вопользовалась трудностями соперницы и вернула брейк.
Шарапова вроде как владела игровым перевесом, но Паулин держалась относительно стойко. Маша смогла воплотить преимущество в брейк лишь в самой концовке сета - россиянка неожиданно стала попадать чётко в линии, включила мощнейший приём и попросту уничтожила Парментье в том отдельно взятом гейме. Француженка ещё и собственными срывами прилично помогла сопернице принять на сет.
Вторую партию Шарапова начала уж совсем неудачно, отдав собственную подачу двойной ошибкой на брейк-поинте. Но через несколько минут удача улыбнулась уже самой Маше, которая выдала во многом случайный укороченный в глухой обороне и к нему соперница должным образом не добежала. А это случилось, между прочим, тоже на брейковом мяче.
А в середине сета Шарапова оформила уже вполне заслуженный и ни капли не случайный брейк. Маша снова включила на всю мощь приём и именно шикарным ударом на вылет с подачи соперницы поставила точку в гейме. Без особого труда Мария дотянула до подачи на матч, но именно тут забуксовала снова. Обратный брейк от Парментье подошёл в самый последний момент. А ведь Шарапова была в двух мячах от победы.
А через несколько минут на партию подавала уже сама Парментье. Паулин так лихо повернула матч, что даже до двойного сет-болла добралась, но теперь Шарапова классно показала характер и довела дело до тай-брейка. Его, правда, Маша проиграла почти с треском. Россиянка отставала очень сильно, немного сократила отставание, но не более того.
Про третий сет мы уже поговорили предметно. Шараповой конкретно мешало травмированое запястье левой руки, Парментье не стеснялась нагружать именно бекхенд. В общем, итог матча получается весьма закономерным.
Во втором раунде Уимблдона Паулин Парментье сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро.
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