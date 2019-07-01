Наоми Осака зачехлила ракетку уже после стартового раунда Уимблдона.

2-я ракетка Уимблдона японская теннисистка Наоми Осака не смогла преодолеть даже стартовый раунд травяного Турнира Большого Шлема. В матче первого круга Наоми в двух партиях уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, занимающей 39-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Наоми лидировала с геймом на приёме в активе, но упустила перевес. А на тай-брейке Осака дважды не удержала преимущество с мини-брейком. Во второй партии Путинцева уже полностью захватила инициативу и в концовке встречи дважды подряд взяла подачу именитой соперницы. На сенсационную победу Юлия Путинцева потратила чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
Юлия Путинцева - (2) Наоми Осака - 7:6(4), 6:2
Во втором раунде Уимблдона Юлия Путинцева сыграет со швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.
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