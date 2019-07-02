Дурной пример. Доминик Тим проигрывает Сэму Куэрри на старте Уимблдона.

Сэм Куэрри - (5) Доминик Тим - 6:7(4), 7:6(1), 6:3, 6:0
Понятное дело, что Доминику Тиму откровенно не повезло со жребием на текущем Уимблдоне. Играть уже на старте против американского великана с зубодробительной подачей, да ещё и на траве, удовольствие сомнительное. Но уровень Доминика, естественно, в разы выше чем тот, что демонстрирует Куэрри, так что можно было ожидать, что австриец найдёт противоядие главному оружию Сэма.
Стартовая партия встречи показала, что Доминик готов цепляться и детально изучил подачу американца. Сэм, конечно, имел подавляющее превосходство в скорости ввода мяча в игру, но брейк-поинты по ходу сета зарабатывал исключительно Тим. Да и по эйсам, что самое удивительное, австриец в стартовой партии не отстал - оба настреляли по 6 подач на вылет. В итоге Куэрри отыграл 3 брейковых мяча, дотянул до тай-брейка, но на нем Доминику хватило единственного выигранного на приёме розыгрыша для того, чтобы повести в матче по сетам.
Вторая партия показала, что Сэм может прибавлять. У него немного подрос процент попадания первым мячом, а что это значит для американца лишний раз подчеркивать не нужно. Но и Тим нашёл достойный ответ и снова не отпустил Куэрри в отрыв даже по эйсам - у спортсменов накопилось по 7 подач на вылет. И опять именно Доминик действовал на приёме чуть эффективнее. В концовке партии он даже добрался до сет-боллов на подаче соперника, но Сэм выстоял. А потом разгромно оставил за собой тай-брейк, отдав на нем Тиму всего 1 розыгрыш.
Ровный счёт в матче с двумя тай-брейками в стартовых партиях вполне отражал и ожидания от матча, и саму логику игры. Только проблема в том, что Куэрри был готов сохранять мощь в игре, а Доминик стал откровенно подседать. Тим держался до концовки третьей партии и даже снова заработал брейк-поинт, но затем упустил собственную подачу с первого же для Куэрри во всем матче брейкового мяча. И это стало началом конца.
Сэм моментально уверенно подал на третий сет, ну а в четвёртом отвесил Тиму полноценную баранку. Доминик, конечно, был просто не похож на самого себя - полная разбалансированность на собственной подаче и отсутствие какой-либо борьбы на приёме.
Теперь во втором раунде Уимблдона Сэм Куэрри сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий