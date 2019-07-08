Эшли Барти не сумела выйти в четвертьфинал Уимблдона.

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти не сумела пробиться в 1/4 финала Уимблдона - 2019. На стадии четвертого круга Эшли потерпела поражение от представительницы США Элисон Риске, занимающей 55-ю строчку текущего мирового рейтинга. Барти сумела оставить за собой стартовую партию встречи, но два последующих сета за собой оставила именно Элисон. Во втором отрезке матча американка дважды отличилась на приеме, а в решающей партии успех Риске принес поздний брейк. На сенсационную победу Элисон Риске потратила чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
Элисон Риске - (1) Эшли Барти - 3:6, 6:2, 6:3
В 1/4 финала Уимблдона Элисон Риске теперь сыграет с победительницей матча между Сереной Уильямс и Карлой Суарес-Наварро.
После вылета Эшли Барти шансы подняться на первую строчку мирового рейтинга по итогам Уимблдона сохраняют две чешские теннисистки - Каролина Плишкова и Петра Квитова.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий